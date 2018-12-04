2018-12-04T16:34:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчане выстроились в громадную очередь и готовы часами стоять на холоде за пиццей по 2,99

Пиццерия объявила скидку - и люди съехались со всего города
Ольга ИВАШЕНКО
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Минчане выстроились в громадную очередь и готовы часами стоять за халявной пиццей на холоде. Фото: Дмитрий Брушко, tut.by.Минчане выстроились в громадную очередь и готовы часами стоять за халявной пиццей на холоде. Фото: Дмитрий Брушко, tut.by.
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Многочасовая очередь выстроилась на Романовской Слободе. Главный герой вечера - маленькая пицца «Пепперони», на которую «Додо Пицца» сегодня объявила акцию. Вместо 9 рублей 90 копеек, за которые эту пиццу в обычный день можно купить без скидки, сегодня ее можно заполучить всего за 2 рубля 99 копеек, пишет tut.by. Похоже, за вкусным счастьем радиусом 25 см многие действительно готовы стоять часами, хотя погода сегодня далеко не солнечная. Тем не менее, несмотря на то, что акция продлится всего до 18.00, народ прибывает.

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