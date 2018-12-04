Житель Гродно заложил авто и набрал кредитов, чтобы заработать на бинарных опционах, а его кинули на 11 тысяч долларов

Житель Гродно решил, что интернет-компания "подрастит" его деньги, но мошенники их просто украли. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Жертвой интернет-мошенников стал 43-летний строитель из Гродно. Мужчина соблазнился на предложения от компании Super Binary, которые поступали к нему по интернету. Вначале мужчина отнесся к этим предложениям настороженно, но представителям компании удалось убедить его вложить деньги, пообещав удвоение вложенной суммы.

- Мужчина перевел компании в общей сложности 11 тысяч долларов, ему пришлось взять кредиты в банках и заложить свой автомобиль, - рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. - Когда же он захотел вывести якобы находящиеся на его счету более 20 тысяч долларов, мошенники начали требовать с него еще деньги, а потом просто перестали выходить на связь.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Оказалось, что его деньги ушли в Чешскую Республику. Компания, которой он перечислил деньги, - мошеннический проект, его жертвами стали люди во многих странах мира.