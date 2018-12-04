Лукашенко встретился с послом Грузии Валерием Кварацхелие

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- Огромное вам спасибо, что нашли время встретиться, - подчеркнул дипломат. - Я прекрасно понимаю, что значит эта встреча. Спасибо, что поздравили нашего нового президента и сделали это одним из первых, - цитирует слова Кварацхелие belta.by.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, где также имеется хорошая динамика. Отдельно обсудили и вопрос туристического обмена. В этом году количество белорусских туристов, которые побывали в Грузии, возросло на 45%, и Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

- Саломе Зурабишвили передала вам огромный привет и пожелания здоровья, счастья. Она будет стараться встретиться с вами в ближайшее время. Когда это будет возможным, мы будем определять в дальнейшем, - отметил посол Грузии.