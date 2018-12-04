За сутки от гололеда в Беларуси пострадали большее 500 человек.

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Минздрав предоставил информацию: только за последние сутки в стране зарегистрировано 537 холодовых и гололедных травм, в том числе и детских. Судя по цифрам, самый опасный гололед намерз в Брестской области. Там после неуспешной прогулки по улице за помощью к врачам обратились 235 человек.

В остальных регионах республики ситуация такая:Гомельская область – 135 травм;Витебская область – 45 травм; Минская область – 37 травм; Гродненская область – 36 травм; Могилевская область – 23 травм; Минск – 27 травм.

Будьте осторожны, тем более что в ближайшую ночь по территории страны выпадет мокрый снег.

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