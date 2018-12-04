2018-12-04T17:11:15+03:00
Общество
КП Беларусь

За сутки от гололеда в Беларуси пострадали большее 500 человек

Подморозило, припорошило – и белорусы начали падать и ломать ноги-руки
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
За сутки от гололеда в Беларуси пострадали большее 500 человек.За сутки от гололеда в Беларуси пострадали большее 500 человек.
Изменить размер текста:

Минздрав предоставил информацию: только за последние сутки в стране зарегистрировано 537 холодовых и гололедных травм, в том числе и детских. Судя по цифрам, самый опасный гололед намерз в Брестской области. Там после неуспешной прогулки по улице за помощью к врачам обратились 235 человек.

В остальных регионах республики ситуация такая:Гомельская область – 135 травм;Витебская область – 45 травм; Минская область – 37 травм; Гродненская область – 36 травм; Могилевская область – 23 травм; Минск – 27 травм.

Будьте осторожны, тем более что в ближайшую ночь по территории страны выпадет мокрый снег.

«Комсомолка» выяснила, что нужно делать, чтобы обезопасить себя на скользких дорогах. Читать далее

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина