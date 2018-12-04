Россияне решили, что Беларусь - самая успешная и стабильная страна СНГ

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Любопытные данные опроса, который недавно провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Судя по результатам, Лукашенко доверяют 65% респондентов. Как результат - именно белорусский президент пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ. Второе место у Назарбаева - президента Казахстана. Ему доверяют 49% россиян. Бронза у лидера Азербайджана (14%).

Помимо этого, 68% россиян назвали Беларусь одной из самых успешных и стабильных стран СНГ. На втором месте Казахстан - 52%, на третьем - Азербайджан (16%). Также, по мнению россиян, Беларусь - однозначный лидер в рейтинге стран, которые стремятся развивать с Россией экономическое сотрудничество и поддерживают ее на международной арене, передает telegraf.by.