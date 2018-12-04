2018-12-04T17:35:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube возглавил семилетний мальчик

По данным Forbes, маленький Райан Той из США за год заработал 22 миллиона долларов [видео]
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Автор YouTube-канала Ryan ToysReview – семилетний мальчик из США по имени Райан. Фото: кадр с видеоАвтор YouTube-канала Ryan ToysReview – семилетний мальчик из США по имени Райан. Фото: кадр с видео
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube. На первом месте оказался семилетний мальчик из США по имени Райан, который прославился на весь мир обзорами игрушек.

Свой канал Ryan ToysReview он ведет вместе с родителями. По данным издания, всего за год - с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го - Райан заработал 22 миллиона долларов. На маленького блогера подписаны 17 миллионов человек, а количество просмотров его роликов - около 26 миллиардов.

Ryan Toy Hunt for his own toys Ryan's World at Walmart. Источник: Ryan ToysReview

Вторую строчку рейтинга самых богатых YouTube-блогеров в мире по версии Forbes занял актер Джейк Пол, у которого примерно 17,6 миллиона подписчиков. За год он получил 21,5 миллиона долларов и более 3,5 миллиарда просмотров.

Замыкает тройку лидеров по заработкам на YouTube канал DudePerfect, который ведут пять человек. Молодые люди показывают спортивные трюки в комедийном жанре, и их доход за год составил около 20 миллионов долларов. Ролики трюкачей-юмористов смотрят почти 37 миллионов зрителей.

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