Рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube возглавил семилетний мальчик

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube. На первом месте оказался семилетний мальчик из США по имени Райан, который прославился на весь мир обзорами игрушек.

Свой канал Ryan ToysReview он ведет вместе с родителями. По данным издания, всего за год - с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го - Райан заработал 22 миллиона долларов. На маленького блогера подписаны 17 миллионов человек, а количество просмотров его роликов - около 26 миллиардов.

Ryan Toy Hunt for his own toys Ryan's World at Walmart. Источник: Ryan ToysReview