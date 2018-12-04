2018-12-04T17:53:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Врач может выложить в сеть свое фото в купальнике, но не снимки с пьяных вечеринок, считает Дмитрий Шевцов

Председатель Белорусской ассоциации врачей высказался об этичном поведении медиков в интернете
Наталья ПАРТОЛИНА
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Депутат высказался о правилах этичного поведения медиков в соцсетях. Фото: Минск-Новости.Депутат высказался о правилах этичного поведения медиков в соцсетях. Фото: Минск-Новости.
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Для медика недопустимо выкладывать в социальные сети свои фото с пьяных вечеринок, считает председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов. Такое мнение он озвучил в беседе с журналистами, передает belta.by.

Дмитрий Шевцов считает недопустимым, чтобы врачи обнародовали фото медицинских манипуляций, которые они проводят с пациентами. Такими изображениями медики могут делиться с коллегами в профессиональных целях, подчеркнул депутат. А вот фото медицинского оборудования выкладывать можно, но с разрешения руководства.

Медику нельзя фотографироваться в нетрезвом состоянии или с сигаретой, убежден парламентарий. В то же время он не видит ничего предосудительного в фото врачей в купальниках.

"Личные фото и видео - дело каждого. Есть свобода самовыражения. Если врач считает, что может выложить, например, фото в купальнике, то что тут такого?" - цитирует агентство Дмитрия Шевцова.

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