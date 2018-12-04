Взрыв жилого дома в Борисове: есть пострадавший

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Чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 4 декабря, в Борисове, сообщают в пресс-службе МЧС.

На борисовской городской улице Адамовича, в частном секторе, прогремел страшный взрыв. Взорвавшийся частный дом принялся гореть и к моменту, когда прибыли спасатели, уже был весь объят огнем. От пожара воспламенился и припаркованный неподалеку легковой автомобиль.

После взрыва и пожара дом не пригоден для жизни. Фото: МЧС,

Из-за взрыва и пожара обрушились конструкции домостроения, уточняют в Министерстве по ЧС. Сотрудники нескольких подразделений МЧС, вызванных к месту событий, обнаружили в доме мужчину. Пострадавшего передали медикам, которые госпитализировали его в ближайшую больницу.

Пожар удалось оперативно затушить, однако дом разрушен взрывом и огнем до основания, теперь он не пригоден для жизни. Получила на пожаре повреждения и легковушка.

Причины ЧП пока выясняются. Фото: МЧС.

Причины возгорания выясняются.