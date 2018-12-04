Участковый погиб в ДТП на служебном авто в Лунинецком районе

Один милиционер погиб на месте ДТП, другой находится в больнице. Фото: Сергей ГАПОН

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Смертельная авария произошла в понедельник, 3 декабря, примерно в 18.40 на автотрассе Кобрин - Гомель, сообщают в Госавтоинспекции Бреста.

Недалеко от деревни Синкевичи на Лунинетчине, проезжая по мосту через речку Лань, в ДТП попали служебное милицейское авто ВАЗ 21074-120-21 и большегруз. Сообщается, что на дороге образовалась гололедица, из-за чего, видимо, 42-летний участковый милиционер потерял управление и выскочил на встречку, где в тот момент ехала фура.

Кроме участкового инспектора отделения милиции в Микашевичах в милицейском авто ехал его 45-летний коллега-участковый и 43-летний местный житель. Милиционер, ехавший в качестве пассажира, погиб на месте аварии, участковый, который был за рулем, получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Сельчанин, который был вторым пассажиром в милицейской «семерке», также получил травмы, но ехать в медучреждение отказался.

Известно, что оба водителя ТС, попавших в смертельную аварию, были за рулем трезвыми.