Назарбаев позвонил Лукашенко, чтобы обсудить саммит 6 декабря

Александр Лукашенко сомневается, что без свободного перемещения капиталов, товаров и рабсилы возможно существование ЕАЭС. Фото: belta.by.

Главы стран встретятся на днях в Санкт-Петербурге, где пройдут межгосударственные заседания

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Во вторник, 4 декабря, между Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, сообщают в пресс-службе белорусского лидера.

Разговор глав двух государств произошел по инициативе казахстанского президента. Прежде всего Назарбаев хотел обсудить с Лукашенко встречу в Санкт-Петербурге, где 6 декабря должны пройти саммиты ЕАЭС и СНГ. В приватной телефонной беседе лидеры Беларуси и Казахстана между собой обсудили повестки дня предстоящих заседаний.

Кроме того, президенты не обошли и тему двухстороннего взаимодействия своих государств, а также коротко обсудили самые актуальные и животрепещущие вопросы партнерства.

Напомним, Александр Лукашенко ранее в интервью телеканалу «Россия 24» признался, что собирается на саммите поднять вопрос свободного передвижения рабочей силы, капиталов, услуг и товаров - то, без чего, по мнению белорусского президента, существование Евразийского экономического союза невозможно.