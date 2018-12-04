2018-12-05T09:57:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. ГАИ опубликовала видео погони со стрельбой на МКАД

Пьяный минчанин в сопровождении гаишников въехал в Минск со стороны Гродненской трассы М6
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель проигнорировал требования гаишников и остановился только врезавшись в столб.Водитель проигнорировал требования гаишников и остановился только врезавшись в столб.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Днем 3 декабря после 14.00 в ГАИ посыпались звонки от очевидцев, мол, по трассе гонит неадекватный водитель, создавая аварийные ситуации. Под Воложином, недалеко от деревни Маньковщина, водитель буса «Мерседес Бенц Спринтер» все-таки совершил ДТП, но тут же помчал дальше, в сторону Минска. ГАИ выехала вслед за нарушителем, а звонки о «неадеквате» все поступали, сообщают в УВД Минского облисполкома.

Догнать нарушителя удалось гаишникам Воложинского РОВД, но на требования об остановке водитель буса только ускорился, началось преследование. В границах Минского района в погоню включились еще два автонаряда ГАИ.

Сопровождаемый красно-синими мигалками бус долетел до МКАД. Здесь гаишники приняли решение стрелять по колесам: прозвучали три предупредительных выстрела, были прострелены задние колеса буса, но остановил 47-летнего «неадеквата» только… столб и ограждения из металла на улице Радошковичской.

За рулем оказался минчанин с 2 промилле в крови, в отношении него составлено несколько протоколов.

Задержание нетрезвого водителя 03 12 2018.

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