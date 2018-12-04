2018-12-05T09:30:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За $50 тысяч пообещал устроить конкурентам ряд проверок

Мошенника задержали за подстрекательство к взятке [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Как только мошенник получил наличность, его задержали. Фото: УВД Минского облисполкома.Как только мошенник получил наличность, его задержали. Фото: УВД Минского облисполкома.
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В Смолевичском районе сотрудники БЭП вместе с бойцами ОМОНа задержали мошенника с крупной суммой денег, предназначавшихся в качестве взятки якобы для руководителей белорусских ведомств, информируют в УВД Минского областного исполкома.

Сообщается, что один бизнесмен взялся помочь знакомому с решением сложностей в бизнесе. Он пообещал другу, что для одного коммерческого предприятия (конкурента) будет инициирована целая цепь внеочередных проверок. Мол, и связи в органах, в том числе в МВД, нужные для этого дельца имеются. Нужно только дать крупную взятку - 50 тысяч «зеленых».

Информация об этом дошла до сотрудников БЭП Минщины. Правда, как оказалось, 38-летний бизнесмен никаких «нужных связей» не имел и, видимо, просто хотел завладеть деньгами легковерного знакомого.

Мужчину задержали сразу после того, как ему была передана оговоренная сумма. Ему предъявлены обвинения в подстрекательстве к взятке и мошенничестве. Идет следствие.

БЭП Задержание подстрекателя.

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