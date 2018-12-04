В Гродно осудят пенсионерку, которая подобрала с пола чужую пенсию на почте

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Неприятный инцидент произошел на днях в одном из почтовых отделений в Вороново на Гродненщине, сообщают в УВД облисполкома.

В положенный к выдаче день 84-летний местный житель пришел на почту за пенсией. Получив на руки деньги, положил всю сумму пенсионных выплат - 220 рублей - в паспорт и, как ему показалось, спрятал в карман и наличность, и документ. Но, придя домой, пожилой мужчина был ошарашен: ни денег, ни паспорта нет.

За помощью сельчанин обратился в милицию. Как оказалось, деньги мужчина потерял, еще «не отходя от кассы». Вся пенсия вместе с паспортом выпала на пол ОПС. Это заметила 59-летняя женщина, которая находилась в тот момент в отделении. Она не стала возвращать находку или передавать утерянное почтальонам - быстренько вытащила деньги, а паспорт так и оставила лежать на полу.

Воровку быстро вычислили, ей грозит уголовная статья по обвинению в краже.