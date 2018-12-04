2018-12-04T23:00:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. В Молодечненском районе сельчанин хотел разжечь в гараже печку бензином и спалил два авто

Пожар пытались затушить 6 пожарных машин
Надежда БУТОВИЧ
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В огне дотла сгорели два авто. Фото: МЧС.В огне дотла сгорели два авто. Фото: МЧС.
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Открытым огнем загорелся гараж местного жителя в деревне Тюрли в Молодечненском районе, сообщают о происшествии, случившемся 30 ноября, в ГРОЧС.

Сельчанин решил натопить установленную в гараже буржуйку, а чтобы печка разгорелась быстрее – плеснул бензина. Пламя вспыхнуло такое, что не унять! Примерно в 18.20 сообщение о возгорании поступило на номер 112. На пожар были направлены сразу шесть спецавто МЧСовцев.

Пожар унимали несколько подразделений спасателей. Фото: МЧС.

Пожар унимали несколько подразделений спасателей. Фото: МЧС.

Когда пожарные прибыли на место, гараж уже горел открытым пламенем, в хозпостройке пылали два авто. Унять огонь спасателям удалось с большим трудом, к счастью, больше ничего на частном подворье не загорелось. Однако же кровля гаража, минивэн и микроавтобус, которые были припаркованы в гаражной постройке, сгорели полностью.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Фото: МЧС.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Фото: МЧС.

Уже установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 54-летним сельчанином, и розжиг печки с помощью легковоспламеняющихся жидкостей.

Шесть пожарных машин приехали тушить возгорание в деревне Тюрли. Фото: МЧС.

Шесть пожарных машин приехали тушить возгорание в деревне Тюрли. Фото: МЧС.

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