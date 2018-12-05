2018-12-05T09:26:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси подорожают телефонная и почтовая связь

Решение о том, с какого числа изменятся тарифы, пока не принято
Ирина ВЕТРОВА
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Телефонная связь станет дороже.Телефонная связь станет дороже.Фото: Ирина КАЛИНИНА
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Изменения коснутся абонентской платы за телефон, повременной платы за телефонные разговоры, пересылки писем, бандеролей. О повышении тарифов говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли №84 от 27 ноября 2018 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Например, абонентская плата за городской телефон вырастет на 27 копеек и составит 3,08 рубля вместо 2,81. Повременная плата за минуту составит 0,0064 вместо прежних 0,0059 рубля. Решение о том, когда конкретно повысят тарифы, будет принято в ближайшее время руководством "Белтелекома" и "Белпочты".

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