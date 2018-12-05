2018-12-05T09:53:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Лучшим футболистом Беларуси назван Игорь Стасевич

Он получает это звание уже во второй раз
Ирина ВЕТРОВА
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Игорь Стасевич - лучший футболист Беларуси.Игорь Стасевич - лучший футболист Беларуси.
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Свою награду Игорь Стасевич получил на церемонии подведения итогов футбольного сезона "Звездный мяч - 2018" в Минске. Как сообщает belta.by, его признали лучшим по итогам опроса, в котором приняли участие белорусские спортивные журналисты и футбольные специалисты.

Полузащитник национальной сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич получает это звание уже во второй раз. Впервые это случилось в 2015 году.

Также он третий сезон подряд признан лучшим игроком национального чемпионата и четвертый - лучшим полузащитником страны.

Игорю Стасевичу в октябре исполнилось 33 года.

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