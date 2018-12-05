2018-12-05T10:14:13+03:00
Звезды
КП Беларусь

Названы 10 лучших фильмов 2018 года

Этот список составил Американский институт киноискусства
Ирина ВЕТРОВА
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Кадр из фильма "Звезда родилась" Брэдли Купера. Фото: filmpro.ruКадр из фильма "Звезда родилась" Брэдли Купера. Фото: filmpro.ru
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Фильмы были выбраны американскими кинокритиками: золотую десятку лучших произведений кинематографа уходящего года назвал Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI). Это независимая некоммерческая организация, созданная в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США.

Как сообщает ТАСС, в почетный список вошли музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась", фантастический боевик Райана Куглера "Черная пантера", фильм ужасов "Тихое место" Джона Красински.

Также американские кинокритики включили в эту десятку кинокартины "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла.

Отмечены ленты "Черный клановец" Слайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Дневник пастыря" Пола Шредера.

Также в список попал фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга".

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