Названы 10 лучших фильмов 2018 года

Изменить размер текста: A A

Фильмы были выбраны американскими кинокритиками: золотую десятку лучших произведений кинематографа уходящего года назвал Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI). Это независимая некоммерческая организация, созданная в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США.

Как сообщает ТАСС, в почетный список вошли музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась", фантастический боевик Райана Куглера "Черная пантера", фильм ужасов "Тихое место" Джона Красински.

Также американские кинокритики включили в эту десятку кинокартины "Восьмой класс" Бо Бернэма, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла.

Отмечены ленты "Черный клановец" Слайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Дневник пастыря" Пола Шредера.

Также в список попал фильм режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга".