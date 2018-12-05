2018-12-05T10:46:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Белорусский президент выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Лукашенко надеется на развитие двустороннего сотрудничества. Фото БелТА.Лукашенко надеется на развитие двустороннего сотрудничества. Фото БелТА.
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ страны с Национальным днем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества. В поздравлении говорится:

- Уверен, что на устойчивом фундаменте взаимной поддержки и уважения мы сумеем достичь положительных результатов в деле развития двустороннего сотрудничества в интересах наших народов.

Кстати, этим летом сообщалось о том, что Беларусь и Таиланд могут отменить визовый режим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина