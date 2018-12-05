Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ страны с Национальным днем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества. В поздравлении говорится:

- Уверен, что на устойчивом фундаменте взаимной поддержки и уважения мы сумеем достичь положительных результатов в деле развития двустороннего сотрудничества в интересах наших народов.

Кстати, этим летом сообщалось о том, что Беларусь и Таиланд могут отменить визовый режим.