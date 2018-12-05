КП Беларусь
Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником
Белорусский президент выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества
Лукашенко надеется на развитие двустороннего сотрудничества. Фото БелТА.
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Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ страны с Национальным днем. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества. В поздравлении говорится:
- Уверен, что на устойчивом фундаменте взаимной поддержки и уважения мы сумеем достичь положительных результатов в деле развития двустороннего сотрудничества в интересах наших народов.
Кстати, этим летом сообщалось о том, что Беларусь и Таиланд могут отменить визовый режим.