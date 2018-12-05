КП Беларусь
В Гродно легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку
Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора
ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: gaigrodno.by
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ДТП случилось в Гродно на улице Горновых на регулируемом пешеходном переходе.
17-летняя девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля «Форд» не успел остановиться и сбил ее. Об этом сообщает gaigrodno.by.
Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
Специалисты проводят проверку.
ЧП произошло во вторник, 4 декабря.