2018-12-05T13:11:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку

Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора
Ирина ВЕТРОВА
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ДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: gaigrodno.byДТП случилось на пешеходном переходе. Фото: gaigrodno.by
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ДТП случилось в Гродно на улице Горновых на регулируемом пешеходном переходе.

17-летняя девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля «Форд» не успел остановиться и сбил ее. Об этом сообщает gaigrodno.by.

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

Специалисты проводят проверку.

ЧП произошло во вторник, 4 декабря.

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