КП Беларусь
Минская таможня изъяла партию одежды и обуви на 140 тысяч рублей
В железнодорожном контейнере незаконно перевозилось около 5 тысяч вещей
Незадекларированные вещи изъяты до суда. Фото минской региональной таможни.
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Крупную партию незадекларированных вещей обнаружили сотрудники Минской региональной таможни в железнодорожном контейнере. Как сообщает belta.by, партия была задержана в пункте таможенного оформления Молодечно.
По документам в железнодорожном контейнере из Литвы находились бывшие в употреблении одежда и обувь, а также хлопчатобумажная пряжа общим весом больше 13 тонн.
Однако, как выяснилось при проверке, в контейнере кроме этих товаров было еще почти 5 тысяч единиц новой одежды и обуви.
Общая стоимость незадекларированных вещей - более 140 тысяч рублей.
Контрабандную одежду и обувь изъяли до решения суда.