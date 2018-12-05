2018-12-05T13:10:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Минская таможня изъяла партию одежды и обуви на 140 тысяч рублей

В железнодорожном контейнере незаконно перевозилось около 5 тысяч вещей
Ирина ВЕТРОВА
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Незадекларированные вещи изъяты до суда. Фото минской региональной таможни.Незадекларированные вещи изъяты до суда. Фото минской региональной таможни.
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Крупную партию незадекларированных вещей обнаружили сотрудники Минской региональной таможни в железнодорожном контейнере. Как сообщает belta.by, партия была задержана в пункте таможенного оформления Молодечно.

По документам в железнодорожном контейнере из Литвы находились бывшие в употреблении одежда и обувь, а также хлопчатобумажная пряжа общим весом больше 13 тонн.

Однако, как выяснилось при проверке, в контейнере кроме этих товаров было еще почти 5 тысяч единиц новой одежды и обуви.

Общая стоимость незадекларированных вещей - более 140 тысяч рублей.

Контрабандную одежду и обувь изъяли до решения суда.

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