Автобус Вильнюс - Киев сбил насмерть женщину в Воложинском районе

Трагедия произошла ночью на неосвещенной дороге. На женщине не было световозвращающих элементов

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Смертельное ДТП произошло в Воложинском районе ночью 5 декабря в 0.30. За рулем рейсового автобуса Neoplan был 58-летний водитель, гражданин Украины. Двигаясь в направлении Минска, на неосвещенном участке дороги он сбил 35-летнюю минчанку. Как сообщает uvd-mo.gov.by, женщина умерла на месте.

Известно, что водитель находился в трезвом состоянии и был пристегнут. Второй водитель в это время отдыхал. На женщине не было световозвращающих элементов. Об этом сообщил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.