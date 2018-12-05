У пенсионера изъяли оружие и боевые патроны. Ему грозит срок

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В сарае и гараже частного дома у 63-летнего пенсионера правоохранители нашли обрез винтовки системы «Маузер» образца 1898 года, пистолет системы Токарева (ТТ) образца 1933 года и ствол к нему, а также 42 боевых патрона различного калибра. Все это хранилось в деревне Константиновка Могилевского района.

Как сообщает sk.gov.by, в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси.

Были проведены судебно-баллистические и судебно-технические экспертизы. По результатам исследований установлено, что предметы являются огнестрельным оружием, а также боеприпасами, пригодными для стрельбы.

Мужчина задержан, с ним работают следователи. Проверяется, не причастен ли он к другим преступлениям в регионе.