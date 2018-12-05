2018-12-05T13:05:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В центре Минска BMW оказался на встречке и врезался в три машины

Серьезная авария на Московской улице - есть пострадавшие
Григорий ГРИБОВ
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Серьезная авария на Московской улице в Минске – есть пострадавшие. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.Серьезная авария на Московской улице в Минске – есть пострадавшие. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.
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Серьезная авария произошла 5 декабря около полудня на столичной улице Московской - это в районе метро «Институт культуры». Там столкнулись сразу четыре автомобиля, два из них - в лобовую. Вот что известно к этому моменту. Серебристый BMW ехал по Московской со стороны Чкалова. Напротив дома №14 по Московской машина по какой-то причине оказалась на встречной полосе. Там она врезалась в серебристый Mercedes, а потом в еще две других машины - одна из который машина такси.

Первые секунды после аварии: еще не приехали спасатели, скорая и ГАИ. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.

Первые секунды после аварии: еще не приехали спасатели, скорая и ГАИ. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.

- Имеются пострадавшие в ДТП, - цитирует belta.by старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Викторию Царук. - Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, делается все, чтобы оперативно восстановить движение.

В центре Минска BMW оказался на встречке и врезался в три машины. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.

В центре Минска BMW оказался на встречке и врезался в три машины. Фото: Вадим ЗЕЛЕНКОВ.

Известно также, что к месту аварии выбывали спасатели МЧС и кареты скорой помощи.

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