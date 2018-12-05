2018-12-05T14:33:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Витебска познакомился в интернете с женщиной и убил ее

Между ними вспыхнул конфликт по поводу приобретения спиртного
Ирина ВЕТРОВА
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Мужчина заключен под стражу.Мужчина заключен под стражу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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25 ноября в Витебске было найдено тело 33-летней женщины с телесными повреждениями. Как передает sk.gov.by, незадолго до этого она начала общаться на сайте знакомств с 39-летним мужчиной. Они встретились у нее дома и вместе пили спиртные напитки.

В один из дней между женщиной и ее новым знакомым вспыхнул конфликт по поводу приобретения спиртного. Женщина ударила мужчину, он ударил ее в ответ. В результате женщина была избита и умерла на месте происшествия.

Известно, что она нигде не работала, жила одна, злоупотребляла спиртным.

По подозрению в совершении преступления задержан неработающий житель областного центра. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчина заключен под стражу.

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