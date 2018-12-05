2018-12-05T14:29:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Солигорском нашли лабораторию по выращиванию конопли

В частном доме изъято 16 горшков запрещенного растения
Ирина ВЕТРОВА
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Мужчина предусмотрел все, что нужно для выращивания конопли: установил лампы, следил за уровнем влажности. Фото: uvd-mo.gov.byМужчина предусмотрел все, что нужно для выращивания конопли: установил лампы, следил за уровнем влажности. Фото: uvd-mo.gov.by
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30-летнего солигорчанина задержали в дачном доме в деревне Старые Терушки Солигорского района. Во время обыска правоохранители обнаружили там кладовку, в которой находилось мини-производство для выращивания марихуаны. Было изъято 16 горшков конопли. Задержанный предусмотрел все, что нужно для выращивания запрещенного растения: установил лампы, следил за уровнем влажности, сделал систему вентиляции и полива.

Как сообщает uvd-mo.gov.by, к моменту задержания мужчина пытался поджечь нарколабораторию, видимо, рассчитывая замести следы. Но сотрудники милиции оперативно потушили пламя и задержали дилера.

Известно, что всего у «агронома» несколько мини-производств. В Солигорске, по месту его жительства, была еще одна подпольная лаборатория. Она находилась в шкафу.

По предварительной информации, конопля начинала расти в шкафу, а потом дилер перевозил кусты в дачный дом. Также в квартире обнаружено более грамма высушенной травы.

По словам мужчины, он выращивал запрещенное растение для личных нужд.

Еще одна подпольная лаборатория была в шкафу в квартире. Фото: uvd-mo.gov.by

Еще одна подпольная лаборатория была в шкафу в квартире. Фото: uvd-mo.gov.by

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