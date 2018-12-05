Минчанин сдал квартиру двум разным людям и не разрешил им заселиться

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Неработающий 40-летний минчанин разместил объявление в интернете о сдаче квартиры в аренду за 250 долларов. Ему позвонили два человека и договорились посмотреть помещение.

Первому потенциальному жильцу квартира понравилась, и он внес залог - 200 долларов. Затем квартиру посмотрел еще один человек и тоже оставил залог - 200 рублей.

Обоих квартиросъемщиков мужчина попросил ухаживать за его кошками. Однако, как сообщает guvd.gov.by, ни один из них въехать в квартиру так и не смог.

Первому мужчине позвонила жена собственника и сказала, что сдавать квартиру ее муж не собирается, так как сам живет в ней, и посоветовала вернуть деньги. Но вернуть тот смог только 100 долларов. Второго человека, приехавшего с вещами, собственник даже не пустил в квартиру. Он вызвал милицию, сообщив, что неизвестные ломятся к соседям.

Возбуждены уголовные дела по ст. 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Беларуси.

Кстати, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.