2018-12-05T15:45:57+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД приглашает сфотографироваться со скульптурой "Городовой"

Объявление об этом размещено на сайте Министерства внутренних дел
Ирина ВЕТРОВА
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Скандальная история привлекла внимание к скульптуре городового.Скандальная история привлекла внимание к скульптуре городового.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На сайте МВД Беларуси есть страница, посвященная музею этого ведомства. Там предлагается совершенно бесплатно посетить 5 залов музея, где можно узнать об охране правопорядка во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, познакомиться с деятельностью белорусской милиции в 1917 - 1939 годах, изучить работу милиции в период Великой Отечественной войны и многое другое.

Также здесь сообщается, что недалеко от здания музея МВД на улице Городской Вал установлена скульптурная группа «Минский городовой». "Это удачное место для памятного фотоснимка", - сообщается на сайте.

Напомним, скульптура "Минский городовой" стала одной из самых известных в столице благодаря недавнему скандалу. На сайте МВД появился видеоролик, где 16-летний лицеист Арсений извиняется перед скульптурой. Сообщалось, что парень «из хулиганских побуждений нанес удар рукой по лицу скульптурной композиции». Его задержали, составили административный протокол за мелкое хулиганство. Позже было принято решение о закрытии административного дела.

После скандальной истории белорусы устроили флешмоб: в соцсетях появилось движение #памятникпрости, где люди извинялись за свои снимки со скульптурами, а минчане начали фотографироваться рядом с "Городовым". Кто-то повесил на "Городового" шарфик, кто-то пришел поцеловать его. Но сотрудники милиции не одобрили эти порывы.

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