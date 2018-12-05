КП Беларусь
В Беларуси довольствие солдат-срочников вырастет в два раза
Об этом сообщили в Министерстве обороны
Выплаты увеличатся с 1 января.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Хорошая новость для военнослужащих срочной военной службы: в Министерстве обороны сообщили о том, что с 1 января 2019 года будут изменены размеры должностных окладов. Также увеличится размер денежного вознаграждения за классную квалификацию.
В результате этих изменений денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы вырастет больше чем в два раза.