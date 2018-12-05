2018-12-05T16:52:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое столкновение под Бобруйском: есть погибший

Один из водителей выехал на встречную полосу
Ирина ВЕТРОВА
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Водитель выехал на встречную. Фото: uvd.mogilev.byВодитель выехал на встречную. Фото: uvd.mogilev.by
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Серьезное ДТП случилось в Бобруйском районе: автомобили Opel Astra и ВАЗ-2105 столкнулись на 217-м километре автодороги Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи.

Как сообщает uvd.mogilev.by, по предварительной информации, водитель Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель ВАЗ погиб на месте, пассажирка ранена.

Еще одно ДТП произошло сегодня в Минске. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, два из них - в лобовую. Серебристый BMW оказался на встречной полосе, врезался в Mercedes, а потом и в две другие машины.

Учитывая неблагоприятные погодные условия, Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными: выбирайте оптимальную скорость, не допускайте резких маневров, будьте внимательными на спусках и подъемах.

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