С 1 января в Беларуси изменится размер минимальной зарплаты

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Минималка вырастет на 25 рублей: с 1 января 2019 года она составит 330 рублей вместо нынешних 305. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Сейчас размер минимальной зарплаты меняют раз в год, 1 января. Но правительство хочет делать это чаще - раз в квартал.

Напомним, минимальная зарплата - это сумма, меньше которой платить человеку не могут, если он работает на полную ставку. Если оклад меньше, наниматель должен доплатить работнику, чтобы в итоге получилась цифра не ниже минималки.

Кстати, среди наших соседей минималка ниже только в Украине, а в европейских странах она может быть гораздо выше нашей средней зарплаты: например, в Германии - 1360 евро, во Франции - 1498.