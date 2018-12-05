2018-12-06T10:22:34+03:00
Звезды
КП Беларусь

В Минске назвали, кто создаст белорусский павильон на 58-й Венецианской биеннале

Выиграли авторы Константин Селиханов и Ольга Рыбчинская
Надежда БУТОВИЧ
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Беларусь скоро представит свой проект на Венецианской биеннале. Фото: НЦСИ.Беларусь скоро представит свой проект на Венецианской биеннале. Фото: НЦСИ.
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В столице Беларуси определили победителей конкурса на создание белорусского павильона на одном из самых известных мировых форумов искусства - Венецианской биеннале, сообщают в Национальном центре современных искусств Беларуси.

В конкурсе на создание художественной концепции могли принять участие все желающие искусствоведы, художники и даже физлица, у которых за плечами имеется достаточный опыт в проведении выставок и иных мероприятий. Главным в конкурсе было в полной мере отразить концепцию Венецианской биеннале - 2019 и девиз форума этого года: «Чтобы ты жил в интересное время» (May you live in interesting times).

Победителей национального конкурса определяло жюри. В итоге решено, что создавать кураторскую концепцию белорусского павильона будут авторы победивших проектов: Константин Селиханов и Ольга Рыбчинская.

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