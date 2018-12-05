2018-12-06T09:51:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минский таксист попал в ДТП рядом с кладбищем в Слуцке

Машина перевернулась на бок во время аварии
Надежда БУТОВИЧ
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Машина влетела во двор дома. Фото: kurjer.info.Машина влетела во двор дома. Фото: kurjer.info.
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Гололедица на дорогах Беларуси приводит в последние дни к огромному числу аварий, в том числе и с человеческими жертвами. Так, «Комсомолка» уже сообщала о том, что, не справившись с управлением, в центре Минска водитель легкового авто вылетел на встречку и спровоцировал массовую аварию.

Еще одна авария из-за сколькой дороги произошла в этот же день уже в Минской области. В Слуцке в среду, 5 декабря, попал в ДТП водитель такси. Наклейки на авто сообщили о принадлежности транспортного средства к компании столичного пассажирского перевозчика.

Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Фото: kurjer.info.

Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Фото: kurjer.info.

Машина вылетела в кювет в частном секторе, недалеко от городского кладбища Слуцка, уточняют в издании kurjer.info. Такси съехало с дороги, вылетело за пределы проезжей части и обочины и, проломав забор частного дома, заехало прямо во двор, где перевернулось.

К счастью, ни на тротуаре, ни во дворе дома не оказалось в момент аварии людей. Фото: kurjer.info.

К счастью, ни на тротуаре, ни во дворе дома не оказалось в момент аварии людей. Фото: kurjer.info.

По счастливой случайности в аварии нет пострадавших.

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