Минский таксист попал в ДТП рядом с кладбищем в Слуцке

Машина перевернулась на бок во время аварии

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Гололедица на дорогах Беларуси приводит в последние дни к огромному числу аварий, в том числе и с человеческими жертвами. Так «Комсомолка» уже сообщала о том, что не справившись с управлением в центре Минска водителей легкового авто вылетел на встречку и спровоцировал массовую аварию.

Еще одна авария из-за сколькой дороги произошла в этот же день уже в Минской области. В Слуцке в среду, 5 декабря, попал в ДТП водитель такси, наклейки на авто сообщили принадлежность транспортного средства к компании столичного пассажирского перевозчика.

Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги. Фото: kurjer.info.

Машина вылетела в кювет в частном секторе, недалеко от городского кладбища Слуцка, уточняют в издании kurjer.info. Такси съехала с дороги, вылетела за пределы проезжей части и обочины и, проломав забор частного дома, заехала прямо во двор, где перевернулась.

К счастью, ни на тротуаре, ни во дворе дома не оказалось в момент аварии людей. Фото: kurjer.info.

По счастливой случайности в аварии нет пострадавших.