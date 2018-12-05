Нетрезвый велосипедист попал под колеса авто в Червенском районе

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Едва не закончился трагедией выезд на автотрассу Минск - Могилев на велосипеде для 29-летнего мужчины, сообщают в УВД Минского облисполкома.

Житель Червенского района добирался на железном коне домой в полночь во вторник, 4 декабря. Перед тем как выехать на оживленную автотрассу, он не позаботился ни о световозвращающих элементах, ни о спецжилете повышенной видимости. Было не до того - сельчанин находился в изрядном подпитии.

В то же время в районе деревни Карпиловка на 47-м километре автомагистрали проезжал за рулем «Мерседес Бенц 200Е» 24-летний водитель. Мужчина был трезвым, а на авто была установлена зимняя резина, однако наезда избежать не удалось. Велосипедиста госпитализировали на "скорой" в ближайшую больницу.

С начала 2018 года в Минской области произошло 197 аварий с участием пешеходов, погибли 46 человек. За это же время с проезжей части автодорог Минщины изъято примерно 5 тысяч нетрезвых пешеходов.