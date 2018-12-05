2018-12-05T20:16:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно объявление о капремонте провисело на двери подъезда 45 лет

Снимать этот «артефакт» и теперь никто не собирается
Надежда БУТОВИЧ
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Объявление сохранилось со времен капремонта дома 45-летней давности. Фото: hrodna.life.Объявление сохранилось со времен капремонта дома 45-летней давности. Фото: hrodna.life.
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«Товарищи жильцы! В связи с покраской панелей нужно их срочно вымыть в самый короткий срок», – гласит объявление на двери подъезда гродненской многоэтажки, датированное 1973 годом.

Со времен «помывки» и покраски панелей минуло вот уже 45 лет, а объявление и поныне висит на своем почетном месте. Более того, в самом доме №6 на улице Советская жильцы остались только в двух квартирах на весь подъезд, а объявление – висит!

В подъезде исторического дома жилыми остались только две квартиры. Фото: hrodna.life.

В подъезде исторического дома жилыми остались только две квартиры. Фото: hrodna.life.

– Да, объявление еще с тех времен, когда в подъезде делался ремонт, – рассказала ресурсу hrodna.life местная жительница Тамара. – На двери висела металлическая табличка, но несколько лет назад ее кто-то снял, а под ней оказалось это бумажное объявление. Внимания на него мы сегодня уже не обращаем, но и снимать не торопимся…

У этого дома, к слову, немалая история: его построили еще в XVIII веке. Долго время здесь находились учебные учреждения, но после Второй мировой войны здание заселили семьями военных.

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