2018-12-06T09:28:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно объявление о капремонте провисело на двери подъезда 45 лет

Снимать этот «артефакт» и теперь никто не собирается
Надежда БУТОВИЧ
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Объявление сохранилось со времен капремонта дома 45-летней давности. Фото: hrodna.life.Объявление сохранилось со времен капремонта дома 45-летней давности. Фото: hrodna.life.
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«Товарищи жильцы! В связи с покраской панелей нужно их срочно вымыть в самый короткий срок», - гласит объявление на двери подъезда гродненской многоэтажки, датированное 1973 годом.

Со времен помывки и покраски панелей минуло вот уже 45 лет, а объявление и поныне висит на своем почетном месте. Более того, в самом доме №6 на улице Советская жильцы остались только в двух квартирах на весь подъезд, а объявление - висит!

В подъезде исторического дома жилыми остались только две квартиры. Фото: hrodna.life.

В подъезде исторического дома жилыми остались только две квартиры. Фото: hrodna.life.

- Да, объявление еще с тех времен, когда в подъезде делался ремонт, - рассказала ресурсу hrodna.life местная жительница Тамара. - На двери висела металлическая табличка, но несколько лет назад ее кто-то снял, а под ней оказалось это бумажное объявление. Внимания на него мы сегодня уже не обращаем, но и снимать не торопимся…

У этого дома, к слову, богатая история: его построили еще в XVIII веке. Долгое время здесь находились учебные учреждения, но после Второй мировой войны здание заселили семьями военных.

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