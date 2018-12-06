Колокола в Красном костеле Минска впервые зазвучат на Рождество

А скоро в храме будут устраивать перезвон с помощью дополнительных колоколов

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Настоятель Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк рассказал прихожанам, что установленные в храме колокола впервые должны зазвучать на Рождество Христово, которое католики отмечают 25 декабря. Напомним, на колокола собрали 70 тысяч евро, отливали звоны в Польше.

Роль звонаря будет исполнять электроника, которую планируется вскоре установить на башне. Освятить колокола настоятель католического прихода святых Симеона и Елены попросит архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Священник рассказал и про идею установить в Красном костеле еще несколько колоколов меньшего размера, чтобы можно было устраивать перезвон. Тогда мелодии будут отбивать по полудням, и это красивое действо, по задумке настоятеля, начнет привлекать к храму еще больше туристов, пишет Katolik.life.