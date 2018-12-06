2018-12-06T08:56:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Колокола в Красном костеле Минска впервые зазвучат на Рождество

А скоро в храме будут устраивать перезвон с помощью дополнительных колоколов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Колокола в Красном костеле Минска впервые зазвучат на РождествоКолокола в Красном костеле Минска впервые зазвучат на РождествоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Настоятель Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк рассказал прихожанам, что установленные в храме колокола впервые должны зазвучать на Рождество Христово, которое католики отмечают 25 декабря. Напомним, на колокола собрали 70 тысяч евро, отливали звоны в Польше.

Роль звонаря будет исполнять электроника, которую планируется вскоре установить на башне. Освятить колокола настоятель католического прихода святых Симеона и Елены попросит архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Священник рассказал и про идею установить в Красном костеле еще несколько колоколов меньшего размера, чтобы можно было устраивать перезвон. Тогда мелодии будут отбивать по полудням, и это красивое действо, по задумке настоятеля, начнет привлекать к храму еще больше туристов, пишет Katolik.life.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина