2018-12-06T09:23:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минздрав убрал из сантребований торговли продуктами на рынке почти 100 пунктов

Теперь в документе осталось всего 35 условий
Надежда БУТОВИЧ
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Торговать на рынке продуктами станет проще.Торговать на рынке продуктами станет проще.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Обнародованы обновленные нормы и правила о торговле на рынке пищевыми продуктами. Новое постановление Минздрава датировано 23 октября 2018 года, сообщают в Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Постановление №80 выступит в силу спустя 15 дней после его официального опубликования. Но уже известно, что требования к торговле пищевой продукцией значительно упростятся по сравнению с предыдущим документом 5-летней давности (постановлением №151 от 28 сентября 2012 года. - Ред.).

Так, из правил изымаются около 100 пунктов. И сейчас торговать продуктами на рынке будет проще, соблюдать необходимо будет всего 35 условий, а не 131, как было ранее.

К слову, предыдущий документ был очень подробен, в нем запреты касались подачи питьевой и технической воды, разбитых стекол и новых окон, инвентаря и тары для каждого отдельного продукта и так далее.

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