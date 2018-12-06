2018-12-06T09:21:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Золотое кольцо Гомельщины» промаркиваровали на трех языках

Информация об основных туристических объектах области доступна на русском, английском и китайском
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
«Золотое кольцо Гомельщины» промаркиваровали на трех языках«Золотое кольцо Гомельщины» промаркиваровали на трех языкахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома завершило маркирование объектов маршрута «Золотое кольцо Гомельщины» табличками туристического ориентирования. В проект включили 17 объектов из восьми районов области и самого Гомеля. Например, это ратуша в Чечерске, комплекс «Юровичи» в Калинковичском районе, Замковая гора и растущий крест в Турове, Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

- Теперь турист не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья имеет возможность узнать информацию об объекте на трех языках: русском, английском, китайском. Сделать это весьма просто - необходимо только отсканировать уникальный QR-код, изображенный на табличке, и иметь выход в интернет, - рассказали «КП» в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Там добавили, что маркирование объектов прошло в рамках реализации госпрограммы «Беларусь гостеприимная» на 2016 - 2020 годы.

Так выглядит табличка гомельского дворца

Так выглядит табличка гомельского дворца

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина