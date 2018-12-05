2018-12-06T09:19:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Генпрокурор: «Коррупционеры утратили инстинкт самосохранения»

Александр Конюк раскритиковал взяточников на совещании в Могилеве
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси.Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В среду, 5 декабря, в облисполкоме Могилева Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, жестко высказался о проблеме взяточничества в местном управлении, раскритиковал неэкономное расходование бюджетных средств.

- Не все руководители верно поняли требование главы государства об искоренении коррупции, которая подрывает основание любой страны, - цитирует генпрокурора БелаПАН.

Критика направлялась не только к тем, кто причастен к коррупционным преступлениям, но и к тем, кто игнорирует вопрос, не принимая всех возможных мер для того, чтобы предотвратить нарушения. А тем временем именно к управленцам на местах - повышенные требования.

- Вы постоянно находитесь на глазах у населения, и все ваши неверные шаги становятся общественным достоянием, встречают осуждение и, как следствие, ведут к подрыву авторитета госвласти. Поэтому и спрос с вас особенный. Хотя иногда появляется такое ощущение, что некоторые не только забывают о моральных нормах, но и полностью утратили инстинкт самосохранения, - был категоричен Александр Конюк.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Коррупция »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина