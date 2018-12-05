Генпрокурор: «Коррупционеры утратили инстинкт самосохранения»

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В среду, 5 декабря, в облисполкоме Могилева Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, жестко высказался о проблеме взяточничества в местном управлении, раскритиковал неэкономное расходование бюджетных средств.

- Не все руководители верно поняли требование главы государства об искоренении коррупции, которая подрывает основание любой страны, - цитирует генпрокурора БелаПАН.

Критика направлялась не только к тем, кто причастен к коррупционным преступлениям, но и к тем, кто игнорирует вопрос, не принимая всех возможных мер для того, чтобы предотвратить нарушения. А тем временем именно к управленцам на местах - повышенные требования.

- Вы постоянно находитесь на глазах у населения, и все ваши неверные шаги становятся общественным достоянием, встречают осуждение и, как следствие, ведут к подрыву авторитета госвласти. Поэтому и спрос с вас особенный. Хотя иногда появляется такое ощущение, что некоторые не только забывают о моральных нормах, но и полностью утратили инстинкт самосохранения, - был категоричен Александр Конюк.