Погода в Беларуси 6 декабря: без осадков и -7

Мокрый снег пройдет ночью по востоку страны, в других регионах осадков ждать не стоит. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Пока в Китае синоптики фиксируют небывалые холода в 35 - 40 градусов ниже нуля, в Беларуси, можно сказать, зима сдала назад. Стартовавший снежком и легким морозцем декабрь продолжает баловать плюсом и отсутствием серьезных снегопадов.

Так, в четверг, 6 декабря, по всей стране сохранится теплая для этого времени погода: днем ожидается не менее -4...+1 градуса, а ночью столбик термометра задержится в пределах 1 - 7 градусов ниже нуля, сообщает belta.by информацию Белгидромета.

Что касается снежных осадков, то мокрый снег пройдет только ночью по восточным регионам Беларуси. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 4 - 9 метров в секунду.

На дорогах республики ситуация будет по-прежнему непростая: гололед и гололедица, туман в ночное время и с утра. Днем же в основном будет облачно с прояснениями.

Утепляйтесь, если вы пешеход; проявляйте чрезвычайную бдительность, если вы за рулем!