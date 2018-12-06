МВД объяснило, как относиться к «Минскому городовому», чтобы не попасть под статью

Если действия грубо нарушают общественный порядок, то это уголовная статья «Хулиганство»

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В центре «нездорового внимания» оказалась скульптурная композиция «Минский городовой», заявили 6 декабря в МВД Беларуси.

- Дерзкая пощечина, флешмоб и сомнительные селфи, хулиганские выходки - чего только не выпало на долю бронзовой фигуры городового. Где же та грань дозволенного, переступая которую человек становится правонарушителем? - задаются вопросом в Министерстве внутренних дел.

Там уверены, что «нездоровый ажиотаж, умышленно подогреваемый отдельными гражданами, не имеет ничего общего с нормальным и понятным желанием прохожих прикоснуться к достопримечательности».

В МВД объяснили, как надо относиться к скульптуре городового, чтобы не попасть под статью:

- Спланированные акции и флешмобы, провокации иначе как стремление получить дешевый пиар рассматриваться не могут. Поступки такого толка свидетельствуют в первую очередь о невоспитанности и невежестве лиц, которые их совершают. В отдельных же случаях они могут трактоваться как умышленное игнорирование норм права.

Например, если такие действия в милиции посчитают нарушением общественного порядка, виновного могут привлечь по административной статье за мелкое хулиганство. А вот если действия грубо нарушают общественный порядок, то это уже уголовная статья 339 «Хулиганство».

В случае пикета, флешмоба участники могут быть задержаны и осуждены за несанкционированное массовое мероприятие, предупредили в МВД.