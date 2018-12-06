Госконтроль выступает за единый подход к организации питания в больницах

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Глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов заявил о необходимости выработать единый подход к организации питания пациентов в больницах. Сотрудники КГК Беларуси на протяжении года проверяли, как кормят в учреждениях здравоохранения, и выявили много недостатков. При этом вопросы возникли не только к качеству питания, но и расходованию денег в бюджете.

- Нет ли лазеек в законодательстве, в самой организации питания, насколько рационально и оптимально выстроена система закупок? - цитирует Анфимова belta.by. - Экономические и финансовые аспекты, как показали результаты проверки, не стали предметом озабоченности ни Минздрава, ни местных органов власти.

Если питание обеспечивают сами больницы, то закупки продуктов и сырья проводятся на конкурсной основе. Например, в Минске этим занимается специализированный «Комбинат питания «Витамин», на который не распространяется законодательство о госзакупках.

По словам главы КГК, предприятие пользовалось законодательным пробелом и формировало цены на продукцию от цены не производителя, а поставщика, которым часто выступал посредник. В итоге лишь по двум наименованиям продукции больницы выплатили почти миллион рублей лишних бюджетных денег.

- Почему не установить единый порядок госзакупок для организаторов питания в учреждениях здравоохранения? - сказал Анфимов.