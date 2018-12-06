Ушла в школу и не вернулась: в Минске ищут 15-летнюю девушку

Объявление распространяют в соцсетях и просят о репосте

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В Минске пропала 15-летняя школьница. Утром 3 декабря Валерия Судник ушла в школу и домой не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не известно. Такое объявление распространяют в соцсетях и просят о репосте.

Приметы девушки: рост 168 см, крупного телосложения, глаза зеленые, волосы русые. Была одета: зимняя зеленая куртка, синие штаны, черные полусапоги. При себе имела рюкзак черного цвета.