2018-12-06T11:20:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ушла в школу и не вернулась: в Минске ищут 15-летнюю девушку

Объявление распространяют в соцсетях и просят о репосте
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске ищут 15-летнюю девушку. Фото: facebook.com/elena.mironova.7771В Минске ищут 15-летнюю девушку. Фото: facebook.com/elena.mironova.7771
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В Минске пропала 15-летняя школьница. Утром 3 декабря Валерия Судник ушла в школу и домой не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не известно. Такое объявление распространяют в соцсетях и просят о репосте.

Приметы девушки: рост 168 см, крупного телосложения, глаза зеленые, волосы русые. Была одета: зимняя зеленая куртка, синие штаны, черные полусапоги. При себе имела рюкзак черного цвета.

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