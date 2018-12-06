Под Солигорском Peugeot насмерть сбил женщину

Фликеров на одежде пострадавшей не было, отметили в Госавтоинспекции

Изменить размер текста: A A

Под Солигорском на трассе от Погоста до райцентра вечером 5 декабря Peugeot 406 сбил насмерть 39-летнюю женщину. За рулем легковушки был 28-летний местный житель, на авто были зимние шины, рассказал официальный представитель управления ГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

От полученных травм жительница Солигорска скончалась в машине «скорой», которая везла ее в больницу. Фликеров на одежде пострадавшей не было, отметили в Госавтоинспекции.

Еще две трагедии на дороге со смертельным исходом произошли за сутки. Вблизи деревни Сульжицы Воложинского района автобус «Неоплан» сбил минчанку, она погибла. А в городском поселке Лельчицы «Газель» наехала на 38-летнего местного жителя. ДТП тоже произошло в темное время суток, сообщается в сводке МВД.