2018-12-06T12:10:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Солигорском Peugeot насмерть сбил женщину

Фликеров на одежде пострадавшей не было, отметили в Госавтоинспекции
Павел МИЦКЕВИЧ
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Легковушка сбила насмерть женщину под Солигорском. Фото: ГАИЛегковушка сбила насмерть женщину под Солигорском. Фото: ГАИ
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Под Солигорском на трассе от Погоста до райцентра вечером 5 декабря Peugeot 406 сбил насмерть 39-летнюю женщину. За рулем легковушки был 28-летний местный житель, на авто были зимние шины, рассказал официальный представитель управления ГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

От полученных травм жительница Солигорска скончалась в машине «скорой», которая везла ее в больницу. Фликеров на одежде пострадавшей не было, отметили в Госавтоинспекции.

Еще две трагедии на дороге со смертельным исходом произошли за сутки. Вблизи деревни Сульжицы Воложинского района автобус «Неоплан» сбил минчанку, она погибла. А в городском поселке Лельчицы «Газель» наехала на 38-летнего местного жителя. ДТП тоже произошло в темное время суток, сообщается в сводке МВД.

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