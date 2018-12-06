2018-12-06T12:48:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Адвокат «тунеядцев» стал лауреатом премии Французской Республики

Гомельчанин приглашен на встречу в МИД Франции
Павел МИЦКЕВИЧ
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Леонид Судаленко (справа) бесплатно помогал многим "тунеядцам"Леонид Судаленко (справа) бесплатно помогал многим "тунеядцам"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ежегодная премия Французской Республики «Свобода - Равенство - Братство» впервые присуждена белорусскому правозащитнику. Гомельский юрист независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко приглашен на церемонию награждения в Париж 10 декабря. С 1988 года премия присуждается людям либо организациям из стран всего мира за конкретный вклад в защиту прав человека.

К поздравлениям в адрес юриста уже присоединилось посольство Франции в Беларуси. Премию гомельчанину вручит министр юстиции Николь Беллобе. Также белорус приглашен на встречу в МИД Франции по случаю 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека и 20-летия Декларации о правозащитниках.

Про Леонида Судаленко не раз писала «Комсомолка». Гомельский юрист стал наиболее известен после введения в Беларуси декрета о тунеядстве. Правозащитник поддерживал в суде первого белоруса, который обжаловал свое «тунеядство».

В целом Судаленко не один месяц оказывал бесплатную юридическую помощь людям со всех концов Беларуси, помогая тем, кто получил «письма счастья» из налоговой. Юрист написал около 200 жалоб в налоговые инспекции.

- В своем Фейсбуке я публиковал тематические материалы. Меня начали находить люди, обращались из областных и районных центров, просили о помощи, - рассказывал правозащитник «Комсомолке».

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