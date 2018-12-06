Лукашенко принимает участие в саммитах СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Президенты обсудят в том числе сотрудничество в сфере предоставления геоинформационных и космических услуг

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Президент Беларуси 6 декабря вылетел в Российскую Федерацию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры лидеров стран ЕАЭС пройдут в Санкт-Петербурге в узком и расширенном составах.

Александр Лукашенко и главы других государств - участников союза обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов. Также в повестке дня - формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президенты рассмотрят и другие вопросы, которые касаются главных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, а еще - сотрудничества в сфере предоставления геоинформационных и космических услуг.

В Питере состоится и неформальная встреча лидеров стран - участниц СНГ. После завершения саммита президенты государств Содружества подведут итоги сотрудничества в нынешнем году, обговорят выполнение прежних договоренностей и обсудят дальнейшее развитие взаимодействия в рамках СНГ.