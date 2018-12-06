В Беларуси заблокировали еще 151 сайт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Полторы сотни сайтов заблокированы в Беларуси за торговлю наркотиками, сообщило 6 декабря Министерство информации. Поводом для такого решения послужили письменные уведомления Министерства внутренних дел.

- Мининформ принял решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - говорится в сообщении.

Доступ к сайтам наркодилеров запрещен на основании части 3 пункта 10 декрета президента «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».