КП Беларусь
В Беларуси заблокировали еще 151 сайт
Поводом для такого решения послужили письменные уведомления МВД
В Беларуси заблокировали еще 151 сайтФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
Полторы сотни сайтов заблокированы в Беларуси за торговлю наркотиками, сообщило 6 декабря Министерство информации. Поводом для такого решения послужили письменные уведомления Министерства внутренних дел.
- Мининформ принял решение об ограничении доступа к 151 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - говорится в сообщении.
Доступ к сайтам наркодилеров запрещен на основании части 3 пункта 10 декрета президента «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».