2018-12-06T15:02:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Погрузил на тачку". В Минске безработный украл платежный терминал из магазина

В парке вор вскрыл терминал, однако денег внутри не оказалось
Павел МИЦКЕВИЧ
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Иллюстративный снимок. Фото: УВД Гомельского облисполкомаИллюстративный снимок. Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Минске задержан безработный мужчина, который украл платежный терминал в одном из магазинов Советского района столицы. Оказалось, мужчина пил в компании знакомых на улице и заметил в магазине незакрепленный терминал. В пьяную голову пришла мысль украсть то, что плохо лежало.

- Мужчина взял тачку у знакомых, погрузил терминал, отвез в парк. Там с помощью подручных инструментов вор вскрыл терминал, однако денег внутри не оказалось. Похищенное мужчина так и оставил в парке, - рассказывает официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

41-летнего похитителя терминала установили и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Теперь по уголовной статье за кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает ГУВД.

Напомним, ранее семейная пара из Гомеля украла платежный терминал >

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