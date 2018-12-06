"Погрузил на тачку". В Минске безработный украл платежный терминал из магазина

В парке вор вскрыл терминал, однако денег внутри не оказалось

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В Минске задержан безработный мужчина, который украл платежный терминал в одном из магазинов Советского района столицы. Оказалось, мужчина пил в компании знакомых на улице и заметил в магазине незакрепленный терминал. В пьяную голову пришла мысль украсть то, что плохо лежало.

- Мужчина взял тачку у знакомых, погрузил терминал, отвез в парк. Там с помощью подручных инструментов вор вскрыл терминал, однако денег внутри не оказалось. Похищенное мужчина так и оставил в парке, - рассказывает официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

41-летнего похитителя терминала установили и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Теперь по уголовной статье за кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает ГУВД.

Напомним, ранее семейная пара из Гомеля украла платежный терминал >