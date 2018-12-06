2018-12-06T16:17:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Кассир банка в Берестовице завладела крупными суммами вкладчиков

Три года женщина обманывала клиентов, но проценты им платила
Павел МИЦКЕВИЧ
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Кассир банка в Берестовице завладела крупными суммами вкладчиковКассир банка в Берестовице завладела крупными суммами вкладчиковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Берестовице ищут потерпевших от действий банковского работника Галины Писанко, в отношении которой расследуется уголовное дело за мошенничество в крупном размере. 57-летняя женщина работала кассиром в местном отделении банка по ноябрь 2018 года.

Оказалось, что на протяжении трех лет под предлогом открытия особого вклада под высокие проценты кассир завладевала деньгами клиентов, рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

- Под предлогом открытия вклада обвиняемая завладела путем обмана 12 тыс. долларов местной жительницы. В период расследования к милиционерам и следователям поступило более десяти заявлений других жителей городского поселка, - говорит представитель СК. - Размер причиненного гражданам ущерба исчисляется суммами от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов США.

Если вас обманула эта кассир, позвоните следователям. Фото: СК

Если вас обманула эта кассир, позвоните следователям. Фото: СК

Выяснилось, что вкладчики не обращались раньше к правоохранителям, потому что кассир каждый месяц передавала им процент от взятых сумм.

Кассира-мошенницу нашли в Бобруйске, при себе у нее была крупная сумма - 24 тыс. долларов. На деньги и другое имущество наложен арест.

- Следователи и милиционеры продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемой, - добавили в СК, указав, что с заявлениями можно обращаться по телефонам в Берестовице (8-01511) 2-34-20 и Бресте (8-015) 72-40-40.

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