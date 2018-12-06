Лукашенко покритиковал ЕАЭС за барьеры в создании единого рынка
Президент Беларуси высказался на тему функционирования Евразийского экономического союза в 2018 году. Этот период Александр Лукашенко считает неоднозначным с политической и экономической точки зрения. Белорусский лидер остановился на нерешенных вопросах, а именно - барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти.
Лукашенко предложил предоставить Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений либо продления уже действующих.
- Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем их? - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.
Лукашенко напомнил, что к 2025 году государства ЕАЭС договаривались создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, и это стороны должны выполнить, уверен президент:
- В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз.
Лукашенко коснулся темы цифровизации экономики в странах - участницах союза:
- Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень давно. Это очень важное направление, это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость.
Однако, по словам белорусского лидера, на 70 - 75% «кормит традиционная экономика», и об этом не надо забывать.