2018-12-06T17:00:31+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко покритиковал ЕАЭС за барьеры в создании единого рынка

Президент Беларуси: "В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов"
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко принимает участие в саммитах СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба президентаЛукашенко принимает участие в саммитах СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба президента
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Президент Беларуси высказался на тему функционирования Евразийского экономического союза в 2018 году. Этот период Александр Лукашенко считает неоднозначным с политической и экономической точки зрения. Белорусский лидер остановился на нерешенных вопросах, а именно - барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти.

Лукашенко предложил предоставить Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений либо продления уже действующих.

- Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем их? - цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, что к 2025 году государства ЕАЭС договаривались создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, и это стороны должны выполнить, уверен президент:

- В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз.

Лукашенко коснулся темы цифровизации экономики в странах - участницах союза:

- Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень давно. Это очень важное направление, это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость.

Однако, по словам белорусского лидера, на 70 - 75% «кормит традиционная экономика», и об этом не надо забывать.

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