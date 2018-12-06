В Барановичском районе произошло двойное убийство
Обстоятельства убийства двух мужчин устанавливают следователи в Барановичском районе. Трагедией окончилась попойка, которую устроили вечером в среду. К ночи 6 декабря в компании собутыльников разыгрался конфликт, и хозяин жилища, 32-летний сельчанин, нанес ножевые ранения своим знакомым. Оба были старше убийцы: от ударов ножом погибли 40- и 38-летний жители района.
- Двойное убийство произошло в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, - рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. - От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.
Подозреваемый уже задержан, работу на месте трагедии координировал замначальника областного УСК Алексей Кожух, отмечается в сообщении.
За убийство двух лиц возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение и даже смертная казнь.