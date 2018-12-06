В Барановичском районе произошло двойное убийство

Обвиняемому может грозить пожизненное заключение или смертная казнь

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Обстоятельства убийства двух мужчин устанавливают следователи в Барановичском районе. Трагедией окончилась попойка, которую устроили вечером в среду. К ночи 6 декабря в компании собутыльников разыгрался конфликт, и хозяин жилища, 32-летний сельчанин, нанес ножевые ранения своим знакомым. Оба были старше убийцы: от ударов ножом погибли 40- и 38-летний жители района.

- Двойное убийство произошло в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков, - рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. - От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Подозреваемый уже задержан, работу на месте трагедии координировал замначальника областного УСК Алексей Кожух, отмечается в сообщении.

За убийство двух лиц возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение и даже смертная казнь.